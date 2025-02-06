مقتل 4 أشخاص على الأقل إثر تحطم طائرة تابعة للجيش الأمريكي في جنوب الفلبين

تحطمت طائرة تابعة للجيش الأمريكي، إثر سقوطها في حقل للأرز بجنوب الفلبين، اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، والبالغ عددهم 4 أشخاص، بحسب ما ذكرته السفارة الأمريكية ومسئولون فلبينيون.

وأكدت هيئة الطيران المدني في الفلبين، تحطم طائرة خفيفة في إقليم ماجوينداناو ديل سور، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية كانيشكا جانجوبادهياي، إن الجيش الأمريكي كان متعاقدا على الطائرة التي تحطمت في الإقليم بجنوب البلاد، مضيفا أن القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ ستصدر بيانا بشأن الحادث، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وعلى صعيد متصل، أكد أمير جهاد تيم أمبولودتو ضابط السلامة في إقليم ماجوينداناو ديل سور، إنه قد تم انتشال جثث لأربعة أشخاص من بين الحطام، ويبدو أنهم أجانب.