اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، حيث بلغت نسبة النجاح 69.52%، وذلك بحضور هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 58,843 طالبًا وطالبة، حضر منهم 58,098، ونجح 40,390 طالبًا، بنسبة نجاح بلغت 69.52%.

وفيما يخص الشهادة الإعدادية المهنية، فقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين 1,358، حضر منهم 1,270، ونجح 1,236، بنسبة نجاح بلغت 97%. أما بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، فقد تقدم للامتحانات 26 طالبًا من إجمالي 27، ونجح جميعهم، بنسبة نجاح 96%.

وأعرب محافظ قنا، عن تهانيه للطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيا لهم مزيدا من التفوق في المراحل التعليمية القادمة، كما وجه الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى التعليم في قنا.