ولي العهد السعودي والرئيس الموريتاني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، هاتفيًا، مساء الأحد، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرئيس الموريتاني أعرب لولي العهد السعودي "عن تضامن بلاده مع المملكة ودعمها ومساندتها لما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها تجاه الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تتعرض لها والتي تقوض أمن واستقرار المنطقة".

وأدانت موريتانيا بشدة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين) والأردن، مؤكدة تضامنها المطلق مع هذه الدول وحرصها على أمنها واستقرارها، وذلك في بيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية الموريتانية.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تتعرض تلك الدول، إلى هجمات بصواريخ ومسيرات من إيران تسببت في سقوط قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بأعيان مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، الأمر الذي تدينه تلك الدول وتطالب مرارا بوقف الاعتداءات.