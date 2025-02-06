مقتل 3 من رجال الشرطة في هجوم شنه مسلحون بشمال غرب باكستان

ذكرت الشرطة أن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش شرطية في مدينة كاراك بإقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب باكستان خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة خمسة آخرين قبل أن يفروا من مسرح الهجوم.

وقال مسؤول الشرطة المحلي عباس خان إن رجال الشرطة ردوا بإطلاق النار بعد تعرضهم للهجوم، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" (أ ب).

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

ووفقا لوكالة (أ ب) نفذت القوات الأمنية عملية في الليلة الماضية أيضا في منطقة شمال وزيرستان المحاذية لأفغانستان، مما نجم عنه تبادل عنيف لإطلاق النار لقي إثره 12 مسلحا وجندي واحد حتفهم، حسبما أعلن الجيش في بيان. وأضاف الجيش أنه تمت مصادرة أسلحة وذخيرة من المسلحين القتلى.

وقال شوكت علي خان، وهو متحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس إنه تم تسليم جثة أحد "الإرهابيين" الذين قتلتهم قوات الأمن الباكستانية إلى السلطات الأفغانية.

وأشار إلى أن الرجل هو نجل أحد مسؤولي الحكومة الأفغانية بولاية بادجيس غربي أفغانستان، ولم يدل بمزيد من التفاصيل، بحسب وكالة (أ ب).

وأدان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الهجوم في بيان وقدم تعازيه لأسر رجال الشرطة القتلى. والقى باللائمة في الهجوم على طالبان باكستان، وفقا لوكالة (أ ب).