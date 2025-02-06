مصرع جنديين إسرائيليين وإصابة 8 آخرين إثر سقوط رافعة عليهم بسبب الرياح الشديدة في غزة

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لقي عسكريان إسرائيليان مصرعهما وأصيب 8 آخرين، أحدهم في حالة خطيرة، جراء سقوط رافعة عليهم بفعل الرياح الشديدة شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان نشره الخميس على موقعه الرسمي، إن "الجندي احتياط نداف كوهين (21 عاماً) مقاتل في الكتيبة 51 في لواء جولاني، لقي حتفه شمالي قطاع غزة".

وأضاف أن جنديا آخر سقط في نفس الحادث (لم يوضح طبيعته)، دون أن ينشر اسمه.

من جانبها، قالت القناة 13 الخاصة إن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 8 جنود من لواء جولاني بينهم إصابة خطيرة.

بدورها، قالت القناة 12 الخاصة إن الرياح الشديدة في شمالي قطاع غزة تسببت في سقوط رافعة على جنود إسرائيليين ما خلف قتلى وجرحى في صفوفهم.

ويشهد قطاع غزة منخفضا جويا مصحوبا بأمطار غزيرة ورياحٍ قوية، من المتوقع أن يستمر يومين، بحسب سلطات القطاع.