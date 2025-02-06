ميركل تدعو إلى الاعتدال والتوافق بين الأحزاب الألمانية بشأن الهجرة

دعت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل إلى الاعتدال والتوافق بين الأحزاب الديمقراطية في ألمانيا في أعقاب الجدل المحتدم بشأن سياسة الهجرة، وحثت على العودة إلى التعاون قبل الانتخابات المقررة في 23 فبراير الجاري.

وفي حديثها في فعالية في مدينة هامبورج، قالت ميركل إن المشهد السياسي أصبح مستقطبا بشكل متزايد بعد الأحداث الأخيرة في البوندستاج.

وقالت المستشارة السابقة أمام جمهور من أكثر من ألف شخص في الحدث الذي استضافته صحيفة دي تسايت الأسبوعية: "علينا الآن... استعادة الوضع الذي يمكن فيه التوصل إلى حلول وسط مرة أخرى في المستقبل".

ومع بقاء أقل من ثلاثة أسابيع على الانتخابات، قالت ميركل إنه يبدو من غير المرجح أن يحصل أي تجمع سياسي على أغلبية مطلقة.

وأضافت ميركل، التي قادت ألمانيا بين عامي 2005 و2021،: "يعني هذا أنه سيتعين على الأحزاب الديمقراطية أن تتحدث مع بعضها البعض مرة أخرى".

وقالت المستشارة السابقة إنه من المهم توضيح المواقف المختلفة في الحملة الانتخابية، "ولكن ببساطة يجب أن يكون هناك استعداد لتقديم تنازلات".

وانتقدت ميركل الأسبوع الماضي حزبها المسيحي الديمقراطي، الذي ينتمي إلى يمين الوسط، وهو في المعارضة حاليا، لتمريره اقتراحا في البرلمان لإجراء إصلاحات متشددة في سياسة الهجرة بأصوات من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وانتقدت ميركل قرار "تمكين الأغلبية بأصوات حزب البديل من أجل ألمانيا للمرة الأولى في تصويت في البوندستاج الألماني".