بيراميدز: عبد الرحمن مجدي ليس للبيع

قال عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، إن عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق غير مطروح تماما فكرة الاستغناء عنه من جانب النادي، سواء بالإعارة أو البيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أوضح بسيوني أن نادي بيراميدز، موقفه واضح تماما وهو عدم التفريط في خدمات أي لاعب من القوام الأساسي للفريق، في ظل ارتباطات بيراميدز العديدة هذا الموسم، وحاجته لجميع اللاعبين من أجل المنافسة على ٤ بطولات يشارك بها.

شدد مدير التعاقدات، على أن عبد الرحمن مجدي واحدا من العناصر الأساسية والمهمة في نادي بيراميدز، ولا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال، في ظل حاجة النادي لجهوده، ولا للتفريط في خدمات أي لاعب في الوقت الحالي، للحفاظ على مسيرة بيراميدز والمنافسة للفوز في جميع البطولات.