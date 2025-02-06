فرنسا تجدد رفضها لأي نقل قسري لمواطني قطاع غزة

أعربت فرنسا مجددًا أمس الأربعاء، عن معارضتها لأي نقل قسري لمواطني قطاع غزة.

وقالت في بيان صادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية إن نقل الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة، سيمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ومسًا لتطلعات الفلسطينيين الشرعية، وعائقًا جسيمًا لحل الدولتين وعاملًا عظيمًا يزعزع استقرار المنطقة برمتها.

وأضافت أنها ستواصل حشد جهودها من أجل تنفيذ حل الدولتين، الذي يمثل الحل الوحيد الذي من شأنه ضمان السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين في الأجل الطويل، "ولا يجب أن يندرج مستقبل قطاع غزة في إمكانية سيطرة دولة أخرى عليه بل في إطار دولة فلسطينية مستقبلية، برعاية السلطة الفلسطينية".

وتابعت أنها ستواصل التشديد على معارضتها للاستيطان، المنافي للقانون الدولي، وعلى أي احتمال ضم أحادي الجانب للضفة الغربية.