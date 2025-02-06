حركة حماس تطالب بتصعيد شعبي فلسطيني وتشكيل جبهة وطنية ضد ترامب

اعتبرت حركة "حماس" الفلسطينية، الخميس، أن الرد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلن فيها عزم بلاده السيطرة على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، يجب أن يكون باتخاذ حزمة من الإجراءات، منها تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتشكيل جبهة وطنية موحدة.

ودعت حركة حماس، في بيان، إلى ضرورة توحيد الموقف السياسي، ورفض أي حلول تمس الشعب الفلسطيني أو تحاول إقصائه من أرضه، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأكدت الحركة على أهمية التصعيد الشعبي والمقاومة بكافة أشكالها في "غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، ومقاومة أي محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض.

ومساء الثلاثاء، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار ردود فعل إقليمية ودولية واسعة.

ولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع الفلسطيني.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الولايات المتحدة لن تدفع تكاليف إعادة إعمار غزة، مشيرة إلى أن "الإدارة الأمريكية سوف تعمل مع شركاء في المنطقة لإعادة بناء هذه المنطقة".