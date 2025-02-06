حماس تطالب بعقد قمة عربية طارئة لمواجهة مشروع التهجير

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طالبت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، مساء الخميس، بعقد قمة عربية طارئة لمواجهة مشروع التهجير.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن «تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرفوضة قطعا»، مؤكدًا أن «غزة لأهلها ولن يغادروها».

ونوه أن «حديث ترامب عن استلام واشنطن لقطاع غزة بمثابة إرادة معلنة لاحتلال القطاع»، مضيفًا: «لا نحتاج لأي دولة لتسيير قطاع غزة ولا نقبل استبدال احتلال بآخر».

وشدد على أن «رفض مشروع ترامب لا يكفي»، مشيرًا إلى «ضرورة الوحدة الفلسطينية لمواجهة التهجير».

وأضاف: «نطالب مختلف الأطراف الفلسطينية بوحدة الصفوف لمواجهة مشروع ترامب، كما نطالب الدول العربية بالتصدي لضغوط ترامب والثبات على مواقفها الرافضة للتهجير».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «إسرائيل سوف تسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، اليوم الخميس، أن «الفلسطينيين سيعاد توطينهم في مجتمعات أكثر أمانًا وجمالًا داخل المنطقة»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن «خطته ستتيح للفلسطينيين الفرصة للعيش بسعادة وأمان وحرية»، وفقًا لوصفه.

ولفت إلى أن «الولايات المتحدة ستبدأ العمل مع فرق تطوير عظيمة من جميع أنحاء العالم - ببطء وحذر - في بناء ما سيصبح واحدًا من أكبر وأروع مشروعات التطوير على وجه الأرض بغزة».

واختتم تدوينته بالقول: «لن تكون هناك حاجة إلى جنود الولايات المتحدة، وسوف يسود الاستقرار في المنطقة».