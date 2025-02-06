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يخوض النادي الأهلي مواجهة قوية مساء اليوم الخميس أمام بتروجت، لحساب منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة أمامه بيراميدز في الصدارة بـ 24 نقطة، بينما يأتي بتروجت في المركز السابع برصيد 17 نقطة.

ويخوض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم الدبيس - رامي ربيعة - مصطفى العش - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: إمام عاشور - نيتس جراديشار - حسين الشحات.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كلًا من: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق - كريم وليد نيدفيد - أحمد رضا - أحمد نبيل كوكا - محمد عبد الله - حمزة عبد الكريم - عمر الساعي.

ويخوض نادي بتروجت المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد قناوي - هادي رياض - أحمد بحبح - توفيق محمد

خط الوسط: زياد فرج - محمد علي عكاشة - أدهم حامد - جابرييل شيكودي

الهجوم: بدر موسى - رشاد المتولي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من: محمد خليفة - عبد الله محمود محمد - عبد العزيز السيد - إسلام عبد الله - خالد أبو زيادة - أحمد فاروق - إسلام هشام - مصطفى الجمل - إسماعيل بامبا.

وتقدم بوابة الشروق خدمة متابعة حية لأحداث مباراة الأهلي وبتروجت خلال السطور القادمة: