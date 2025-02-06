دول البلطيق تستعد لقطع الروابط الكهربائية مع روسيا وبيلاروس

بعد نحو ثلاثة عقود ونصف من ترك الاتحاد السوفيتي، تعتزم دول البلطيق استونيا ولاتفيا وليتوانيا إنهاء الصلة بشبكة الكهرباء في روسيا وبيلاروس، والتحول إلى الحلفاء بالاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا لوكالة أسوشيتد برس في حوار مؤخرا " هذا هو الانفصال المادي عن آخر عنصر من اعتمادنا على نظام الطاقة الروسي والبيلاروسي".

ومن المقرر أن تحضر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووفود أخرى مراسم يوم الأحد المقبل، حيث من المقرر أن تقوم ساعة طولها 9 أمتار بوسط فيلينوس بالعد التنازلي للثواني الأخيرة للصلة الكهربائية بين دول البلطيق وروسيا.

وجرى تفكيك 16 خط كهرباء تستخدم لربط دول البلطيق الثلاثة بروسيا وبيلاروس على مدار أعوام، في ظل بناء محطة جديدة تربط هذه الدول ببقية الاتحاد الأوروبي، وتشمل كابلات في بحر البلطيق.

وسوف يتم إغلاق جميع الخطوط المتبقية بعد غد السبت بين دول البلطيق وروسيا وبيلاروس و جيب كالينينجراد الروسي، الذي يربط بين بولندا وليتوانيا والبحر، واحدا تلو الآخر.

بعد ذلك، سوف يعمل نظام طاقة البلطيق بمفرده في " وضع تشغيل الجزيرة". وفي اليوم التالي، من المقرر أن يندمج نظام الطاقة بشبكات الطاقة الأوروبية القارية والشمالية من خلال روابط مع فنلندا والسويد وبولندا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن دول البلطيق أعلنت عن خطة الانفصال مسبقا، مضيفا أن قطاع الطاقة الروسية اتخذ إجراءات تحضيرية لضمان التشغيل السلس من جانبه.