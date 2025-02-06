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أعلن المدير الفني لفريق برشلونة، هانز فليك، عن قائمة اللاعبين الذين سيواجهون فالنسيا في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ويلتقي برشلونة وفالنسيا مساء الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت «القاهرة» على ملعب «ميستايا».

وشهدت قائمة برشلونة عودة، داني أولمو، واستبعاد أنسو فاتي، و جافي، الذي تعرض لإصابة في الرأس خلال مباراة ديبورتيفو ألافيس.

قائمة برشلونة لمباراة فالنسيا في كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني، إينياكي بينيا، دييجو كوشين.

خط الدفاع: باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، جول كوندي، إيريك جارسيا، هيكتور فورت، جيرارد مارتين، إينيجو مارتينيز.

وسط الملعب: فيرمين لوبيز، بابلو توري، مارك كاسادو، فرينكي دي يونج، بيدري، داني أولمو.

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينها، باو فيكتور.