أمين حماة الوطن بالمنوفية يكشف كواليس لقاء نواب المحافظة برئيس الوزراء

كشف النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، وأمين حزب حماة وطن بمحافظة المنوفية، كواليس لقاء أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة، مع الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، والذي امتد لأكثر من ساعتين.

وقال "شلبي"، في بيان له اليوم، إن نواب المحافظة قدموا مذكرة مشتركة باسمهم لرئيس مجلس الوزراء، طالبوا فيها بسرعة ادراج محافظة المنوفية ضمن خطة التأمين الصحي الشامل، وإدراج جميع العزب التابعة للقري، ضمن خطة الدولة لمشروعات الصرف الصحي، والتي تعاني منذ عشرات السنين، وإتاحة مدد أخرى لواضعي اليد على أراضي الدولة لتقنين أوضاعهم نظرا لظروف المادية، ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التسعير التي تضعه اللجان المختصة.

وشدد شلبي، على مطالبة نواب مجلسي الشيوخ والنواب، في المذكرة المقدمة لرئيس مجلس الوزراء بضرورة حل أزمة المباني المقامة علي املاك الدولة، خاصة وأن مالكيها نجحوا في توصيل المرافق لها، ويسددون فواتير هذه الوحدات منذ عشرات السنين.

ولفت شلبي، إلى مطالبته بضرورة تطبيق القانون رقم ١٥٩ والخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، ونقل تبعيتها إلي المحافظات الواقعة في نطاقها بمضي ٢٥ سنة من تأسيسها، وبعد اكتمال صور الحياة الطبيعية بها، وهو ما قد حدث بالفعل منذ سنوات.

واستعرض عضو مجلس النواب، مقترحه الذي وافقت عليه الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الداخلية، ويقضي بضرورة وضع حصر كامل من جانب الحكومة بكافة مستلزمات الصناعية التي تحتاجها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تطوير القرى والنجوع والعزب، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف.