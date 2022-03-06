روسيا تعلن شن هجمات على قطاع صناعة الأسلحة الأوكراني

أعلنت روسيا توسيع نطاق هجماتها على أوكرانيا لتطال مباني قطاع صناعة الأسلحة الأوكرانية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد:" في إطار مهمة نزع أسلحة أوكرانيا، ستقوم القوات المسلحة الروسية بمهاجمة شركات أوكرانية في المجمع الصناعي العسكري بأسلحة عالية الدقة".

وأضاف أنه جرى خلال "العملية العسكرية الخاصة" اكتشاف "إزالة طارئة لآثار برنامج بيولوجي-عسكري لنظام الحكم في كييف".

واتهمت وزارة الدفاع الروسية كييف بأنها دمرت في أول يوم للهجوم الروسي قبل أسبوع ونصف الأسبوع مسببات أمراض مثل الطاعون والكوليرا ونشرت الوزارة وثائق مكتوبة باللغة الروسية، وقالت الوزارة إن هذا البرنامج ممول من قبل الولايات المتحدة. ولم يتسن التحقق من صحة هذه الاتهامات بعد.

وتابع كوناشينكوف أن هناك مقاتلات أوكرانية ذهبت إلى جهات خارج أوكرانيا من بينها رومانيا ولم يتم التحقق من هذا أيضا.

كانت موسكو حذرت من أنه في حال سمحت دول بهبوط طائرات أوكرانية في مطاراتها ثم قامت هذه الطائرات بمهاجمة القوات المسلحة الروسية، فإنها ستعتبر هذا العمل بمثابة تدخل من هذه الدول في الصراع المسلح.