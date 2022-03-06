مصرع طفلين إثر اشتعال النيران بمرتبة السرير في الإسكندرية

لقي طفلين "ولد وبنت" مصرعهما، اليوم السبت، إثر اختناقهما جراء اشتعال النيران في مرتبة السرير، داخل الشقة محل سكنهما، والكائنة في منطقة كوم الشفافة، دائرة قسم شرطة كرموز في الإسكندرية، حيث كانا بمفردهما دون أسرتهما.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد وقوع حريقًا داخل شقة في حارة الشبكشي، منطقة كوم الشقافة، دائرة القسم.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية، والإسعاف إلى موقع الحريق، تم السيطرة عليه بإخماد النيران وتبريد آثارها قبل امتدادها إلى باقي الشقق المجاورة، وبالفحص تبين وقوع الحريق في الشقة، وبالدلوف إلى داخلها تبين مصرع طفلين.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.