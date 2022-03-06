شؤون الحرمين تنفذ تجارب افتراضية لعمليات التعقيم في المسجد الحرام

نفذت الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي 8 فرضيات ميدانية لعمليات تعقيم السجاد والأسطح والأجواء وتوزيع الكمامات وفق ظروف متغيرة ومختلفة داخل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه؛ وذلك ضمن الاستعدادات لموسم شهر رمضان المبارك.

وأكد مدير الإدارة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة السعودي حسن بن بركات السويهري - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد - حرص الرئاسة على أن تتم عملية التعقيم على أكمل وجه، موضحا أن هذه الفرضيات تأتي ضمن أولويات الإدارة للاستعداد لشهر رمضان المبارك؛ لرفع كفاءة الفريق الميداني للتعامل مع جميع المتغيرات التي قد تحدثها تطورات جائحة "كورونا"، مع الحفاظ على جودة الخدمة والرقي بها.

وأشار السويهري إلى أن الإدارة نفذت خطط الطوارئ التي تم وضعها مسبقًا، موضحا أنها تأتي ضمن رفع الجاهزية القصوى لاستقبال قاصدي بيت الله الحرام.