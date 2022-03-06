وزيرة الداخلية الألمانية: سنستقبل اللاجئين من أوكرانيا بغض النظر عن الجنسية

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قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن بلادها سوف تستقبل اللاجئين من أوكرانيا بغض النظر عن جنسيتهم.

وأضافت فيزر لصحيفة بيلد آم زونتاج الشعبية الألمانية في تصريحات نشرت اليوم الأحد: "إننا نريد إنقاذ الأرواح. وهذا لا يعتمد على جواز السفر".

وأوضحت فيزر أن "الغالبية العظمى من الذين فروا هم من المواطنين الأوكرانيين".

ووصفت فيزر التعاون الأوروبي الحالي في مساعدة اللاجئين من الأزمة الأوكرانية بـ"التاريخي".

وفي خطوة غير مسبوقة، اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي على تبني إجراءات طارئة لمنح حماية فورية للأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا.

ويجري توفير الحماية للأوكرانيين الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي لعام واحد مبدئيا، مع إمكانية التمديد لعامين إضافيين.