الكاظمي يدعو إلى تأمين المواد الغذائية بالعراق بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، عددا من الوزارات إلى إتخاذ الإجراءات بشأن قضية الأمن الغذائي في البلاد في ظل أزمة الحرب الروسية-الأوكرانية.



وذكر بيان للحكومة العراقية أن الكاظمي عقد اجتماعا طارئا اليوم الأحد بحضور وزراء كل من المالية والخارجية والتخطيط والتجارة والزراعة والموارد المائية والصناعة، والأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المستشارين خصص لمناقشة الأمن الغذائي في البلاد وإرتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق.



ووجه رئيس الحكومة وزارات المالية والتجارة والزراعة بإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النقاط الأساسية التي نوقشت في الإجتماع، ووضع قضية الأمن الغذائي وتأمين الخزين الاستراتيجي على جدول أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي، ومجلس الوزراء لهذا الأسبوع وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.



وبحسب البيان، فإن الاجتماع ناقش ضمان تحقيق الأمن الغذائي ،وجهوزية الوزارات لتحقيق ذلك في ظل أزمة الحرب الروسية-الأوكرانية، وأهمية تأمين الخزين الإستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، وتذليل العقبات التي تواجهها.



كما ناقش الإجتماع وضع المياه في العراق، وتأمين الحصص المائية المطلوبة لزراعة المحاصيل الزراعية ولاسيما الأساسية منها.