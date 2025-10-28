البرازيل: مقتل 20 شخصا خلال عملية للشرطة ضد عصابة إجرامية في ريو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل ما لا يقل عن 20 شخصا في ريو دي جانيرو خلال عملية للشرطة ضد عصابة "كوماندو فيرميلهو" (القيادة الحمراء)، حسبما أفادت تقارير إعلامية برازيلية اليوم الثلاثاء.

وذكر "تلفزيون جلوبو" أن من بين القتلى 18 مشتبها بهم واثنين من عناصر الشرطة. كما أصيب تسعة من عناصر الشرطة وثلاثة مدنيين بأعيرة نارية خلال العملية.

وأفادت تقارير بأن المجرمين أشعلوا النار في حواجز وأسقطوا عبوات ناسفة من طائرات مسيرة وفتحوا النار على رجال الشرطة.

وأضافت تقارير إعلامية إنه تم اعتقال 56 من أفراد العصابات المشتبه بهم خلال العملية واسعة النطاق في حي أليماو الفقير ومنطقة بينها شمال ريو.

وشارك ما لا يقل عن 2500 شرطي في العملية لتنفيذ 100 مذكرة اعتقال. وأظهرت مقاطع فيديو أعمدة دخان سوداء ترتفع فوق مناطق العملية.

يذكر أن "كوماندو فيرميلهو" هي واحدة من أكبر عصابات الجريمة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية وتنشط بشكل رئيسي في تهريب المخدرات.