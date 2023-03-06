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الحكومة تنفي منع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج

رحلات الحج
رحلات الحج
محمد عنتر
نشر في: الإثنين 6 مارس 2023 - 1:15 م | آخر تحديث: الإثنين 6 مارس 2023 - 1:15 م

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج.

وتواصل المركز الإعلامي، مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، موضحةً أن الحالات المرضية التي ينطبق عليها شروط المنع من السفر لأداء مناسك الحج هم (مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي، مرضى التليف الرئوي، حالات السمنة المفرطة المرضية التي تمنع صاحبها من الحركة والسفر.

ونوّهت الوازرة، بأن الحالات المرضية التي ينطبق عليها شروط المنع أيضًا تضمنت الحالات المتقدمة من أصحاب أمراض القلب، والأوعية الدموية، والتليف الكلوي، والأورام، الحوامل وخاصة في أشهر الحمل الأولى أو الأخيرة، المصابون بالزهايمر، والمرضى النفسيين طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.


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