وزيرة الهجرة تستعرض جهود الوزارة في رعاية المصريين بالخارج أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ

شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

جاء ذلك بحضور أعضاء المجلس، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، لمناقشة جهود وزارة الهجرة والإجراءات التنفيذية التي تقوم بها لتشجيع المصريين بالخارج للاستثمار بوطنهم الأم.

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واستجابة لطلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هيام فاروق، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر، وأيضًا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.

وفي بداية كلمتها، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في مجالات التنمية وتحقيق الربط بينهم وبين الوزارات والجهات الوطنية للمشاركة في تنفيذ خطط التنمية القومية بشتى المجالات الاقتصادية والاستفادة من رغبة العلماء والخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج في دعم التنمية.

وأوضحت السفيرة سها جندي أن استراتيجية وزارة الهجرة تقوم على إيجاد العديد من آليات التواصل الفعال مع كافة المصريين بالخارج بكافة شرائحهم، بكافة دول العالم وهو يمثل لنا أولوية قصوى فهم سفرائنا الدائمين بالخارج فمن المهم الاستماع إليهم ودعمهم وتلبية احتياجاتهم، هذا بجانب دعم الرؤية والبرنامج الاقتصادي للدولة من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة في الاستثمار بمصر مع تعريفهم بالمزايا والفرص الاستثمارية والمشروعات القومية والاستثمارية المتاحة.

وأضافت الوزيرة أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على إيجاد العديد من المحفزات والمميزات المخصصة للمصريين بالخارج، وفقا لما تم التعرف عليه من طلباتهم، حيث تم الاستجابة لمطالب أسر المصريين بالخارج، حول تعديل مواعيد امتحانات «أبناؤنا في الخارج»، واعتماد العام الدراسي على فصلين دراسيين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، كما تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتوفير فرصة استثنائية لمدة سنة لتوفيق الأوضاع للأساتذة الذين تخطوا الحد المسموح به من سنوات الإعارة أو الإجازات.

وتابعت الوزيرة: أنه تم أيضا توفير تخفيضات غير مسبوقة على تذاكر الطيران للمصريين بالخارج على مدار 216 يومًا، والتي تصل لنحو 25% للزوجة، و33% لاثنين من الأبناء، وكذلك فتح السن للأطفال حتى 15 عاما، وتخفيض التذاكر لطفلين اثنين، كما تم توفير مشروعات سكنية بتخفيضات وأسعار تفضيلية مخصصة للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وحول التيسيرات الجمركية على سيارات المصريين بالخارج، أشارت الوزيرة إلى أنه تم العمل على توفير التيسيرات لاستقدام المصررين بالخارج لسيارة شخصية، بالتنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على جلب المصري بالخارج لسيارة بعمل وديعة بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات، بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وقت الصرف، ما يعد فرصة متميزة للاستفادة من هذا العرض، و تم إجراء تعديل أخير على القانون بعد مقترح قدمه عدد من السادة أعضاء مجلس النواب ينص على مد فترة التقدم والتسجيل لشهرين إضافيين لينتهي في ١٤ مايو المقبل بدلا من ١٤ مارس، ومد فترة جلب السيارة من الخارج إلى ٥ سنوات بدلا من سنة واحدة، مع تخفيض قيمة الوديعة الدولارية بنسبة 70% من الضريبة الجمركية.

وحول الحفاظ على الهوية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج، قالت وزيرة الهجرة إنه يتم العمل على هذا الملف في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وتم اطلاق المرحلة الثانية منها باسم "جذورنا المصرية " لتوعية أبنائنا بهويتهم وتاريخهم العظيم وتعريف أبنائنا باللغة العربية حيث تركز الفعاليات الجديدة على الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها المتنوعة، هذا بالاضافة إلى برامج زيارات الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج والتي يتم تنظيمها مع عدد من الوزارات والجهات لاعداد برنامج زيارات يستهدف تعريف ابنائنا بكاف الحقائق والتحديات التي تواجه مصر وأيضا عملية التنمية التي تتم على أرض الواقع.

وخلال الجلسة أشاد النواب بجهود وزارة الهجرة التي تقوم بها لخدمة المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، كما قدم عددا من النواب اعضاء مجلس الشيوخ عددا من التساؤلات والمقترحات تمثلت في توضيح سياسات الوزارة لوضع محفزات للمصريين بالخارج وقاعدة البيانات الخاصة بهم ووضع اطار قانوني حاكم لعملية السفر والعمل بالخارج، هذا بالاضافة إلى سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية والعمل على زيادة الولاء والانتماء لدى ابنائنا بالخارج لوطنهم الأم حيث انهم حط الدفاع الاول عن الدولة المصرية بالخارج.

تجدر الإشارة الي أن الجلسة حظيت بعدد كبير من الأسئلة والنقاشات بين أعضاء مجلس الشيوخ والوزيرة حول أهم المستجدات ومحاور عمل وزارة الهجرة وملفات المصريين بالخارج في كافة قطاعاتها، والخطة المستقبلية لربط المصريين بالخارج بالوطن، في مختلف المجالات، وهو ما حرصت السففيرة سها جندي على إيضاحه، ضمن استعراض استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين بالخارج.