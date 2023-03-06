اشتية: الفلسطينيون يواجهون إرهاب منظم ومنهجي

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حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، من أن الفلسطينيين يواجهون "إرهاب دولة منظم ومنهجي".

ورأى اشتية أن "العصابات الاستعمارية" تحظى بدعم وحماية الحكومة الإسرائيلية، خاصة في مدن الضفة الغربية مثل حوارة وبورين وبيتا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وجاءت تصريحاته في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي وزعيم المستوطنين بتسلئيل سموتريتش، الذي قال الأسبوع الماضي إن قرية حوارة "يجب محوها".

وكانت بلدة حوارة، التي يبلغ عدد سكانها 7000 فلسطيني وتحيط بها مستوطنات أيديولوجية، منذ فترة طويلة بؤرة للعنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأصدرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا، السبت، بيانا مشتركا يدين الهجمات ضد الإسرائيليين والفلسطينيين في أعقاب اندلاع أعمال عنف في المدينة خلفت ثلاثة شهداء.

وانتقدت وزارة الخارجية المصرية تصريحات سموتريتش ووصفتها بأنها "تحريض خطير وغير مقبول على العنف".