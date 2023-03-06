حماة الوطن بمطروح: تسويق منتجات المشغولات اليدوية السيوية والبدوية في بازارات بالفنادق

قال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إنه تم إنتاج مشغولات يدوية مطرزة للتراث السيوي والبدوي من ورشة الأمل 12، ضمن مبادرة طاقات الوطن المنتجة بالتعاون بين أمانة المرأة والصناعة.

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أنه سيتم تسويق المشغولات اليدوية السيوية والبدوية بمنافذ الحزب من خلال بيعها في بازارات الفنادق السياحية.

ويأتي ذلك بعد اختيار التصميمات واحتياجات السوق المطلوبة بجودة عالية لتكون قادرة على المنافسة لضمان بيعها للجمهور، والتي تحظى بشهرة واسعة بين السائحين الأجانب والعرب والمصريين.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لتقييم منتجات المشغولات اليدوية لاختيار احتياجات السوق وضمان بيعها بمنافذ الحزب.

وأكد تواصل سيدات وفتيات حزب حماة الوطن بمطروح، عملها يوميًا بالتدريب على الحوايا وإنتاج وصناعة "الكليم، والسجاد، وغيرها" بالدفعة الثانية بالمجان، بوحدة التدريب على المشغولات الصوفية البدوية اليدوية بالقصر التابع لمركز التنمية المستدامة لتخريج سيدات مدربات وتأهليهم لسوق العمل بمتابعة من أمانة المرأة بالحزب، بعد فتح منافذ في الفنادق السياحية لبيع وتسويق منتجات الحزب.