والاس: المملكة المتحدة وألمانيا ستشاركان في عمليات جوية مشتركة فوق إستونيا لأول مرة

أعلن وزير الدفاع البريطاني بين والاس أن المملكة المتحدة وألمانيا ستشاركان في "عمليات جوية مشتركة" فوق إستونيا لأول مرة.

وقال والاس -حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الإثنين- إنه سيتم إرسال حوالي 300 فرد من سلاح الجو الملكي إلى دولة البلطيق التي تشترك في الحدود مع روسيا، وذلك لقيادة عمليات الشرطة الجوية لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضاف والاس أن الطيارين البريطانيين سيعملون جنبا إلى جنب مع طائرات "تايفون" من القوات الجوية الألمانية، وذلك في مهام متكاملة حية، على حد وصفه.