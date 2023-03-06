متحدث الزراعة يؤكد: انفراجة في أسعار البيض والدواجن بحلول رمضان

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة حريصة على استمرار الإفراجات الجمركية بالموانئ، وتوفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع والخدمات ومستلزمات الإنتاج.



وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الدولة أفرجت خلال الأسبوع الماضي، عن 137 ألف طن أعلاف بتكلفة 67 مليون دولار.



ولفت إلى الإفراج عن 2.8 مليون طن أعلاف، في الفترة ما بين 16 أكتوبر وحتى 2 مارس الجاري، منوهًا أنها كلفت الدولة مبالغ طائلة بلغت 1.4 مليار دولار.



وذكر متحدث الزراعة، أن الدولة لجأت إلى استيراد الدواجن؛ لسد الفجوة بين الإنتاج واحتياجات السوق خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الدورة الإنتاجية تستغرق ما يتراوح بين 35 إلى 45 يومًا بحد أقصى.



وبسؤاله عن إمكانية حدوث انفراجة في أسعار البيض والدواجن وعودتها لطبيعتها بحلول شهر رمضان، أجاب: «بالتأكيد، هناك إقبال كبير من المنتجين على الدخول في دورات جديدة، كما أن الدولة لم تترك الأمور للسوق واستوردت الدواجن المجمدة من الخارج، بالتوازي مع توفير احتياجات المربين».



وأعلن السيد القصير وزير الزراعة، أنه تم الإفراج عن 137 ألف طن أعلاف من الذرة وفول الصويا؛ بنحو 67 مليون دولار، خلال الفترة من 24 فبراير وحتى 2 مارس الجاري، موضحًا أن الإفراج شمل 96 ألف طن من الذرة بـ34.4 مليون دولار، وحوالي 41 ألف طن من فول الصويا بقيمة 30.4 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 2.2 مليون دولار.



وأشار الوزير، في بيان، إلى أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 وحتى 2 مارس 2023؛ بلغ 2.883 مليون طن، منها 2.044 مليون طن ذرة، و839 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 1.434 مليار دولار.