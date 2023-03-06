بعثة بيراميدز تغادر القاهرة إلى توجو

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غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى توجو استعدادا لخوض مباراة أسكو كارا في إطار كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على أسكو كارا في السادسة من مساء الأربعاء على استاد كيجوي بمدينة لومي العاصمة التوجولية في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

كان الفريق أدى مرانه الأخير بالقاهرة صباح اليوم بملعب النادي، قبل اختيار القائمة والسفر ظهرا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لراحة اللاعبين وجميع أفراد البعثة، حيث تمتد الرحلة قرابة ٦ ساعات ونصف حتى الوصول إلى توجو.

واختار الجهاز الفني قائمة ضمت ٢٢ لاعبا على النحو التالي:

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود صابر - وليد الكرتي - محمود دونجا - محمد صادق

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي