الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم عقبة جبر ويصيب 4 شبان بالرصاص الحي

أصيب 4 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي اليوم الاثنين، وجرى اعتقال آخر، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم "عقبة جبر" جنوب أريحا، شرق الضفة الغربية.



وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة أربعة شبان بالرصاص الحي، وجرى تحويلهم إلى مستشفى أريحا الحكومي، حيث وصفت حالتهم بالمستقرة.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال صورت منزل الأسير ماهر شلون (44 عاما)، وأخذت قياساته، تمهيدا لهدمه.



وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير شلون خلال اقتحام المخيم، الأربعاء الماضي، الذي أسفر عن استشهاد الشاب محمود جمال حسن حمدان (22 عاما) من المخيم، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال.