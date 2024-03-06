فوز طبيب شاب بمنصب نقيب البيطريين في الوادى الجديد

أسفرت انتخابات النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالوادى الجديد، عن فوز الدكتور عمرو محمود عطية، بمنصب نقيب الأطباء البيطريين بالوادى الجديد.

ويعد عطية أول نقيب من الشباب حيث يبلغ من العمر 39 عاما، بينما فاز كل من الدكتور رفعت حلقة، والدكتورة ايمان محمد خضر، بعضوية مجلس النقابة الفرعية فوق السن، بينما فاز الدكتور عمرو إبراهيم، والدكتور أحمد عبدالله بلال، بعضوية مجلس النقابة الفرعية تحت السن.

وأعلن الدكتور عمرو محمود عطية، نقيب البيطريين بالوادى الجديد، أنه سيسعى دائما لتوفير ارقي الخدمات للبيطريين بالمحافظة، والتوسع في إطار الخدمات والرعاية الاجتماعية وتوفير جميع سبل الدعم للنقابة الفرعية.

وأشار إلى أن الانتخابات أجريت اليوم الأربعاء في مقر النقابة الفرعية للبيطريين بمدينة الخارجة، تحت إشراف قضائي، وسط توفير جميع سبل الراحة للناخبين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية.