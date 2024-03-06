محافظ مطروح يفتح معرضي أهلا رمضان خلف مديرية التموين وبالمعرض اللوجيستي

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، معرضي أهلا رمضان خلف مديرية التموين، وبالمعرض اللوجيستي، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والنائبة فتحية السنوسي، والمهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين، ومختار جبريل الصنفري رئيس الغرفة التجارية بمطروح، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، وعدد تجار مطروح وأهالي مطروح.

وتفقد محافظ مطروح، المعرضين اللذين ضما بيع جميع المنتجات الغذائية الأساسية والخضار والفاكهة واللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى المنتجات الورقية والمنظفات وغيرها بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25 إلى 30%.

كما تفقد محافظ مطروح، أجنحة المعرض مع التوجيه باستمرار المعرض والترحيب بمشاركة التجار إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك؛ تيسيرا على الأهالي بمشاركة أصحاب المنتجات المعروضة.

فيما اطمأن المحافظ، على توافر جميع السلع والمخزون الكافي للأشهر القادمة، وكذا على توافر سيارات توزيع أسطوانات البوتاجاز، والخبز أمام المعرض للتيسير على المواطنين.

وشدد على ضرورة استمرارية وتوافر الأسعار المخفضة مع متابعة الوصول إلى جميع المناطق للتيسير على المواطنين مع استقبال الشهر الكريم، موجهًا الشكر لجهود تنظيم المعرض تيسيرا على أهالي مطروح بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية، والتجار والشركات المشاركة في إطار الاستعداد لاستقبال لشهر رمضان الكريم، مع العمل على توفير مزيد من السلع الأساسية للمواطنين، وتنظيم مزيد من المعارض والمنافذ للسلع الغذائية المخفضة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها، والرقابة على الأسواق ومنع أي تجاوزات، وتشديد الرقابة وضبط الأسواق من خلال مديرية التموين ومباحث التموين.