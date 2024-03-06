نيكي هيلي تعتزم تجميد حملتها بالانتخابات التمهيدية للفوز بترشح الحزب الجمهوري للرئاسة

تعتزم نيكي هيلي، التي تسعى للفوز بترشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية تجميد حملتها للترشح عن الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء.

ويترك القرار الرئيس السابق دونالد ترامب بوصفه المرشح المتبقي عن الحزب الجمهوري، وهو يأتي بعد ما يطلق عليها انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية" في الولايات المتحدة، وفيها تمكنت هالي من الفوز بسباق واحد فقط في فيرمونت.

وقال أغلب المعلقين الأمريكيين على مدار أسابيع أن ترامب ضمن ترشيح الجمهوريين ليواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي فاز بدوره بجميع انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية، في تكرار لما جرى في انتخابات 2020.