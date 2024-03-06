محافظ أسيوط يفتتح معرض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في حي غرب

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه السيد عبدالصبور أمين حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة، معرض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بحي غرب أسيوط.

يأتي ذلك ضمن سلسلة المنافذ والمعارض التي ينفذها الحزب بمراكز المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والذي يقام تحت رعاية محافظ الإقليم.

يأتي ذلك بحضورعبدالله تمام أمين مساعد الحزب لشئون الإعلام، وماهر عطية الأمين المساعد لشئون التنظم، وعبدالرحمن أبولبدة الأمين المساعد لشئون العضوية، ونيفين سعيد الأمين المساعد للتدريب والتثقيف، وعلاء هاشم الأمين المساعد الحزب للعمل الجماهيري، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب، وكرم عبدالحفيظ، وأشرف طنطاوي نائبا رئيس حي غرب، وأعضاء هيئة المكتب بالحزب، وأمناء الأمانات النوعية بالمحافظة، وأمناء المراكز والأحياء.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ وأمين الحزب ومرافقيهم الأقسام المختلفة لمعرض بيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن المجمدة بشارع يسري راغب بحي غرب، والذي يضم الحلويات وياميش رمضان والسلع الغذائية المتنوعة بكميات مناسبة، بنسبة تخفيض في الأسعار تصل إلى 20%.

كما استمع إلى شرح لأقسام المعرض وأسعار السلع الغائية والحلويات المعروضة بأنواعها وفرق أسعارها عن المحلات في الخارج؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومحاربة الغلاء، كما التقى ببعض الأهالي واطمأن على جودة المنتجات المعرضة بالمعرض، ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين تسهيلاً لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأشار المحافظ، إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بتقديم التسهلات والدعم لفتح منافذ ثابتة ومتحركة لبيع المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع قرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب؛ للمشاركة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، وخاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، وقرب حلول المولد النبوي الشريف.

وأشاد بجودة المنتجات بالمعارض وأسعارها التنافسية داخل المعارض، موجهًا الشكر لأمين الحزب ولكل القائمين على تلك المعارض والمنافذ التي تم ويجري تنفيذها لمشاركتهم المجتمعية في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم قبل بدء العام الدراسي الجديد، معلنًا دعمه لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إقامة معارض المستلزمات المدرسية والمنافذ قبل بداية العام الدراسي لمحاربة الغلاء وجشع التجار.

وأضاف أنه سيتم فتح منافذ ومعارض أخرى بمختلف المراكز والأحياء والقرى لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكدًا استعداد المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، مناشدًا الجميع المشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.

من جانبه، أوضح السيد عبدالصبور، أنه يجري افتتاح العديد من المعارض للحزب بقرى ومراكز المحافظة، والتي تقارب من 15 منفذًا ومعرضًا يقيمها الحزب، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، وتهدف إلى توفير الاحتياجات المدرسية للمواطنين بأسعار تنافسية، فضلًا عن توفير السلع الغذائية وحلوى المولد، بالإضافة إلى باقي المنافذ التي يجري فتحها وافتتاحها بمختلف المراكز لتخفيف الأعباء عن المواطنين.