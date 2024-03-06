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بدأ لاعبو الأهلي في التوافد إلى مطار القاهرة الدولي؛ استعدادا للسفر إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر.

وكان الفريق قد خاض مرانه أمس الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لتجهيز اللاعبين للمباراة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في نهائي كأس مصر مساء يوم الجمعة القادم على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد كلف محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المملكة العربية السعودية صباح اليوم.

وقام الدماطي بالتنسيق والمتابعة مع خالد بيبو مدير الكرة، في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة، وتوفير الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين.