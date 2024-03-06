محافظ أسوان يتابع جهود اللجنة الطبية العليا بوحدة طب أسرة الخزان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعمال وجهود القافلة الطبية بوحدة طب أسرة الخزان غرب، والتى تنظم برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبإشراف اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع منظومة التأمين الصحى الشامل، ومؤسسات صناع الخير والدواء للجميع، وبالتنسيق مع مبادرة "الناس لبعضهم"، وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية المجانية لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للأهالى والمواطنين بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ورافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور خالد الحسينى مدير مكتب المستشار الطبى لمجلس الوزراء، والدكتور أحمد السيد عضو اللجنة الطبية ومنسق القوافل الطبية، والدكتور أحمد النقيب ممثل الدواء للجميع، والدكتور محمد زمزم ممثل صناع الخير، والدكتور أشرف حماد مسئول هيئة الرعاية الصحية، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع ومنسق المبادرة.

واطمئن المحافظ من المواطنين على مستوى الخدمات التى تقدم لهم، فضلاً عن سير إجراءات التسجيل والحجز لإجراء الكشوفات الطبية فى التخصصات المختلفة، مكلفا مسئولي مبادرة الناس لبعضهم بدراسة الحالات المرضية المتنوعة، وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة لها.

وأشاد محافظ أسوان بالقافلة الطبية لمجلس الوزراء، وما يبذل من جهود تستحق كل الاحترام والتقدير من فريق العمل سواء للأطباء أو التمريض، وهو ما يعود بالإيجاب على المواطن الأسوانى لتلقى هذه الخدمات بالجودة العالية.

فيما أوضح الدكتور أحمد السيد أن القافلة الطبيبة تستهدف إجراء الكشف الطبى على 5 آلاف حالة، ويتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى إلى مستشفيات التأمين الصحى الشامل باستثناء عمليات الرمد، حيث تجرى جميع العمليات على نفقة جمعية صناع الخير، فضلاً عن عمل نظارات طبية وصرف الأدوية، وإجراء التحاليل والأشعة للحالات المرضية المختلفة بالمجان.

وأشار إلى أن القافلة تضم تخصصات (الرمد، والجلدية، والباطنة، والأطفال، والعظام، والأنف، والأذن، والحنجرة) موزعة على مدار يومى 5 و6 مارس بمنطقة غرب سهيل داخل وحدة الخزان غرب، وتستكمل أعمالها خلال يومى الخميس والجمعة 7 و8 مارس بوحدة الرقبة التابعة لمركز دراو.