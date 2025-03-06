جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إجراء مناورات مشتركة مع سلاح الجو الأمريكي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إجراء مناورات مشتركة مع سلاح الجو الأمريكي.

وقال في بيان عبر موقعه الرسمي، إن المناورات تهدف إلى تعزيز والحفاظ على التعاون القائم منذ فترة طويلة بين القوات الإسرائيلية والأمريكية، مع توسيع الاتصال وبناء القدرات المتكاملة للتعامل مع مجموعة متنوعة من السيناريوهات.

وأشار إلى مشاركة مقاتلات إسرائيلية من نوع «إف – 35»، و«إف – 15» في المناورات، إلى جانب قاذفات أمريكية من نوع «بي – 52».

وذكر أن «التعاون بين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية للجيش الأمريكي يعكس التحالف الاستراتيجي والعلاقة الوثيقة بين الجيشين، والتي يتم تعزيزها باستمرار».

وفي وقت سابق، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديداً مباشراً لحركة حماس عبر منصته الخاصة «تروث سوشيال»، مطالباً بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن وإعادة جثث القتلى، ومحذراً من «عواقب وخيمة» في حال عدم الامتثال.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيدعم إسرائيل بكل ما تحتاجه «لإنهاء المهمة»، مضيفاً: «لن يكون أي عضو في حماس بأمان إن لم تفعلوا ما أقول». كما وجه رسالة إلى قيادة الحركة، داعياً إياهم لمغادرة غزة «بينما لا تزال لديهم فرصة».

وفي حديثه إلى سكان غزة، قال ترامب: «مستقبل جميل ينتظركم، لكن ليس إذا احتجزتم الرهائن. إن فعلتم ذلك، فأنتم أموات! اتخذوا قراراً ذكياً. أطلقوا سراح الرهائن الآن، وإلا سيكون هناك ثمن باهظ لاحقًا!».



