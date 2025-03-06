ترامب يحذر حماس: سأوفر لإسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة في غزة

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما سماه "إنذارا أخيرا" لحركة حماس لإطلاق سراح باقي المحتجزين في قطاع غزة.

وحذر ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال حماس من أن أي تأخير سيؤدي إلى "نهاية محتومة" للحركة.

وقال ترامب: "أطلقوا سراح الرهائن الآن، وليس لاحقا، وأعيدوا جثث من قتلتم، أو سيكون هذا آخر تحذير لكم!"، مضيفا أنه سيوفر لإسرائيل "كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة"، مشددا على أنه لن يكون أي عنصر في حماس بمأمن إن لم تستجب الحركة لهذا الطلب.

كما دعا ترامب قيادة حماس إلى "مغادرة غزة فورا" قبل فوات الأوان، ووجه رسالة مباشرة لسكان القطاع، قائلا: "مستقبل مشرق في انتظاركم، ولكن ليس إن احتفظتم بالرهائن، لأنكم حينها ستكونون في خطر!".

تصريحات ترامب تأتي بعد اجتماعه بعدد من الرهائن المحررين، الذين تحدثوا عن معاناتهم، وسط تصاعد التوترات في المنطقة ودعم أمريكي متزايد لإسرائيل في عملياتها العسكرية ضد حماس.