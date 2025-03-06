ترودو يتوقع حربا تجارية بين كندا وأمريكا في المستقبل المنظور

قال رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، اليوم الخميس، إنه يرحب بالإشارات الأمريكية إلى احتمال تأجيل تطبيق جزء كبير من الرسوم على المنتجات الكندية لمدة شهر لكنه قال إن الرسوم التي فرضتها كندا على المنتجات الأمريكية ستظل قائمة في الوقت الراهن.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه سيؤجل فرض الرسوم المقررة بنسبة 25% على أغلب السلع الواردة إلى الولايات المتحدة من المكسيك لمدة شهر، في ظل انتشار المخاوف من نشوب حرب تجارية أوسع.

وقال وزير التجارة الأمريكي في وقت سابق من اليوم إنه من المحتمل تأجيل الرسوم المفروضة على منتجات كل من كندا والمكسيك، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن كندا حتى الآن.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يؤجل فيها ترامب تطبيق الرسوم بعد أن أجلها لأول مرة في الشهر الماضي.

وفي كندا قال دوج فورد رئيس وزراء إقليم أونتاريو أكبر أقاليم كندا من حيث عدد السكان إن الإقليم سيفرض رسوما بنسبة 25% على الكهرباء التي يتم تصديرها إلى 5ر1 مليون أمريكي اعتبارا من الاثنين المقبل، ردا على خطة ترامب لفرض رسوم على منتجات كندا.

ويصدر إقليم أونتاريو الكهرباء إلى ولايات مينسوتا ونيويورك وميشيجان الأمريكية.

وقال فورد إنه لا يريد القيام بهذه الخطوة لكنه لن يتراجع عنها إلا إذا تخلى ترامب عن كل خططه لفرض رسوم على السلع الكندية.

وأضاف "الأمر برمته في وجود الرئيس ترامب فوضوي للغاية .. لقد سلكنا هذا الطريق من قبل، وما زال يهدد بفرض الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل".

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن كندا غير معنية بالدخول في "هذه الدراما النفسية كل 30 يوما".

من ناحيته يتوقع رئيس الوزراء ترودو أن تدخل بلاده والولايات المتحدة فى حرب تجارية فى المستقبل المنظور، وذلك بعد إجرائه ما وصفه بمكالمة عنيقة، لكنها بناءة، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع.

قال ترودو إن الجانبين ناقشا الرسوم الجمركية، وإنهما "منخرطان بنشاط في محادثات مستمرة لمحاولة ضمان ألا تلحق هذه الرسوم ضررا مفرطا" بقطاعات معينة وبالعمال.

وأكد ترودو مجددا: "لن نتراجع عن الرسوم الجمركية التي فرضناها ردا على الإجراءات الأمريكية، إلا عندما يتم رفع الرسوم الأمريكية غير المبررة عن السلع الكندية".