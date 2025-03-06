ألمانيا: الحكم بسجن 4 من قادة مؤامرة الانقلاب واختطاف وزير الصحة

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أعلنت محكمة في مدينة كوبلنس الواقعة بغرب ألمانيا، اليوم الخميس، الحكم بالسجن لعدة أعوام بحق 4 من زعماء مؤامرة الانقلاب في ألمانيا، واختطاف وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ.

وحُكم على المتهم الخامس، وهو الوحيد الذي لم يتم وضعه قيد الاحتجاز، بالسجن لمدة عامين وعشرة شهور.

وتمثل الأحكام نهاية لمحاكمة استمرت نحو عامين لـ4 رجال وامرأة واحدة، والتي كانت بدأت في 17 مايو من عام 2023.

وتم اتهام المجموعة بتأسيس منظمة "إرهابية" تحمل اسم "يونايتد باتريوتس"، أو الانضمام إليها، والتحضير للقيام بأعمال خيانة ضد الحكومة.

وجرى الحكم على زعماء المجموعة الأربعة بالسجن لفترات تتراوح بين 5 أعوام و9 أشهر، إلى 8 أعوام.

ويشار إلى أن أحدهم هو مدرس سابق متهم بأنه "العقل المدبر السياسي" للمنظمة.

وبحسب لائحة الاتهام، كانت المجموعة تريد إغراق ألمانيا في حالة من الفوضى.