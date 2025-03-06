وزراء أوروبيون: الوضع في غزة كارثي ووقف دخول المساعدات انتهاك للقانون الدولي

أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، عن دعمهم لاستمرار وقف إطلاق النار في غزة، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.

وقال الوزراء في بيان مشترك، إن الوضع الإنساني في غزة كارثي، و"نعرب عن قلقنا العميق إزاء إعلان حكومة إسرائيل في الثاني من مارس وقف دخول جميع السلع والإمدادات إلى غزة، وندعو حكومة إسرائيل إلى الالتزام بالتزاماتها الدولية لضمان تقديم المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة إلى سكان غزة، بما يشمل توفير مواد مثل المعدات الطبية، ومواد المأوى، ومعدات المياه والصرف الصحي، الضرورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية والانتعاش المبكر في غزة".

وأضافوا أن وقف دخول السلع والإمدادات إلى غزة، من شأنه أن يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، ولا يجب أن تكون المساعدات الإنسانية مشروطة بوقف إطلاق النار أو استخدامها كأداة سياسية، مؤكدين ضرورة السماح للمدنيين في غزة، الذين عانوا كثيراً، بالعودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم.

وشددوا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان أن يؤدي إلى سلام مستدام، وإعادة إعمار غزة، والسماح بمسار موثوق نحو حل الدولتين حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنباً إلى جنب في سلام.