هشام نصر: التحكيم أضاع 6 نقاط من الزمالك في الدوري

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمراً صحفياً اليوم الخميس للحديث عن الأمور الخاصة بقطاع الكرة من خلال هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك وأحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم .

وقال هشام نصر:" المؤتمر ليس للاعتراض ولكنه للتقويم من أجل مصلحة كرة القدم ولتطوير المنظومة، وعندما اعترض الزمالك على عدم تكافوء الفرص في الموسم الماضي فتم تلافي هذه الأخطاء وخاضت كل الفريق مبارياتها في نفس المواعيد".

وأضاف:" الزمالك أصدر بيانات عديدة بسبب أخطاء التحكيم، والنادي يقبل الأخطاء، ولكن هناك فارق بين الأخطاء وبين التعمد، وهناك على الأقل 6 نقاط ضاعت من الزمالك بسبب أخطاء التحكيم".

وواصل هشام نصر:" الزمالك يريد أن يكون مستوى التحكيم عادل لكل الفرق، وأن يحصل الفريق على حقه فقط، ومن حق مجلس الإدارة أن يدافع عن فريقه وحقوق الفريق، ونتمنى الاستجابة لمصلحة كرة القدم المصرية، والزمالك لا يتعرض لمجرد الاعتراض، ولكن النادي يتحدث من أجل المصلحة العامة، وإذا كان هناك انضباط ستكون الكرة المصرية في شكل أفضل".

وشهد المؤتمر حضور كل من محمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس.