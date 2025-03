رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يلتقي رئيس مهرجان أفنيو off للمسرح

التقى المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بهارولد ديفيد رئيس مهرجان افنيو "off" بفرنسا.

ويعد المهرجان من أهم المهرجانات في العالم، وشمل هذا اللقاء الحديث عن العديد من الأمور الفنية الهامة، وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء على العديد من المشاريع والشراكات المختلفة.

وفي هذا الصدد، قال الغرباوي: "ستكون هناك شراكات متنوعة مع مهرجان افنيو "off" ومنها برنامج لدعم المواهب الشابة، والذي سيتيح الفرصة لعشرة من الفائزين بجوائز مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي على مدار 10سنوات أن يشاركوا في دورة 2026 بمهرجان افنيو "off"، وهو برنامج به منحة للشباب إضافة إلى إقامة مجموعة من المشاريع المستقبلية، والتي ستنتج عن لقائي بهارولد ديفيد رئيس مهرجان افنيو "off" الدولي وقد حضر اللقاء فريديك بوتي احد الأعضاء في مجلس إدارة مؤسسة افنيو "off" وهو مدير لواحد من أهم المسارح في مدينة افنيو.

جدير بالذكر أن الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيمت في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الماضي، وكانت الدورة التاسعة تحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان ،ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.