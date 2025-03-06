حماس: تهديدات ترامب تشجع إسرائيل على عدم تنفيذ بنوده اتفاق وقف إطلاق النار

أكدت حركة المقاومة "حمـاس"، اليوم، أن "تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعقد مسائل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتشجع الحكومة الإسرائيلية على عدم تنفيذ بنوده".

وقالت حماس، في بيان لها، إن "هناك اتفاق تم توقيعه وكانت واشنطن وسيطا فيه، ويتضمن إطلاق سراح كل الأسرى على 3 مراحل وحماس نفذت ما عليها بالمرحلة الأولى أما إسرائيل فتتهرب من المرحلة الثانية".

وأضاف البيان أن "المطلوب من الإدارة الأمريكية، هو الضغط على إسرائيل للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، حسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار".

كان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد وجه ما وصفه اخر تحذير إلى حماس، من أجل أن تطلق في الحال سراح جميع الرهائن الأحياء والأموات الذين تحتجزهم وتغادر قيادتها قطاع غزة.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي "إنّي أرسل لإسرائيل كلّ ما تحتاج إليه لإنهاء المهمة، وما من عضو واحد في حماس سيكون في مأمن إذا لم تفعلوا ما أقوله لكم (...) هذا آخر تحذير لكم! بالنسبة للقيادة، الآن هو الوقت المناسب لمغادرة غزة، بينما لا تزال لديكم الفرصة".

وأضاف: "وأيضا، لشعب غزة: هناك مستقبل جميل ينتظر، ولكن ليس إذا احتجزتم رهائن. إذا فعلتم ذلك، فأنتم أموات!"، متابعا: "سيكون هناك "جحيم" لاحقا إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن".