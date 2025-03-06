الأوقاف تحذر الشباب من خطورة الألعاب النارية: فرحة زائفة تكلف غاليًا

حذرت وزارة الأوقاف، الشباب من خطورة الألعاب النارية، والأضرار الواقعة عليهم بعد استخدامها، موضحة عبر صفحتها الرسمية" فيسبوك"، أننا جميعا نحب أن نعيش اللحظة ونشعر بالحماس في المناسبات، لكن قبل ذلك يجب أن نفكر بعقلانية قبل تجربة الألعاب النارية.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الألعاب النارية ليست أضواء وأصوات فقط، لكنها مصدر خطر حقيقي على حياتنا وحياة من حولنا.

ولفتت الوزارة إلى أن بالرغم من بريقها الزائف، إلا أنها تسفر عن إصابة خطيرة منها الحروق وفقدان للبصر أو الأطراف، قائلة:"هل تستاهل فرحتك لحظة زائلة مقابل عواقب تدوم؟ وسيدنا النبي ﷺ قال: "لا ضرر ولا ضرار"، فلا يجوز أن نفرح بشيء يعود بالضرر علينا أو على غيرنا".

*قصة من الواقع

واستشهدت الوزارة بقصة واقعية في إحدى الأمسيات، قائلة: قرر شاب من شبابنا استخدام الألعاب النارية بلا احتراس، النتيجة كانت حادثة مأسوية أسفرت عن إصابة خطيرة تركته عاجزًا عن مواصلة شغفه بالحياة، اليوم، يعيش ذلك الشاب وهو يندم على اللحظة التي اختار فيها التهور على أمانه، ويشارك قصته ليكون درسًا لكل من يظن أن الألعاب النارية مجرد لعب وسرور.

*ترويع وإزعاج الآخرين

وأوضحت الوزارة أن الأذى لن يقع عليك وحدك لكنها تثير رعب للناس، خصوصًا المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء، وتقطع الهدوء في الليل وتسبب حالة من الذعر للمواطنين، ونهى سيدنا النبي ﷺ عن ترويع المسلمين، فقال: "لا يحل لمسلم أن يروِّع مسلمًا". فكيف نفرح بشيء فيه أذى وإزعاج لغيرنا؟!.

*تأثير سلبي على البيئة

وأضافت الوزارة أن الألعاب النارية لا تتسبب أذى للناس فقط، لكنها تلوث الهواء وتنشر مواد كيميائية ضارة تأثر على صحتنا وصحة أطفالنا، وقال الله تعالى: "وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا"، فكيف نفرح بشيء يفسد البيئة ويضر بصحة الناس؟!.

*فلوسك في حاجة تستاهل!

ووجهت الوزارة سؤال للشباب قائلة، هل فكرت الفلوس التي تهدر على الألعاب النارية ممكن تكون سبب في إدخال السرور على محتاج أو تكون استثمار في مستقبلك؟ بدل ما تصرف على حاجة ضررها أكتر من نفعها، جرب تستثمر في حاجة تفيدك وتفيد غيرك، سواء مساعدة لحد محتاج أو حتى توفير لشيء ينفعك في المستقبل. ألم يقل الله تعالى: "وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِين".

رسالة للشباب:

قالت الوزارة إن الاحتفال الحقيقي ليس بريق الألعاب النارية، بل بالذكريات الطيبة والأمان التي تساعدك على استكمال مشوارك بدون ندم.