القوات المسلحة الملكية المغربية تتسلم الدفعة الأولى من مروحيات الأباتشي

أقيمت يوم الأربعاء في القاعدة الجوية الأولى بمدينة سلا المغربية، مراسم استقبال الدفعة الأولى من 6 مروحيات "أباتشي AH-64E".



وقالت القوات المسلحة الملكية المغربية في بيان لها: " تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك (محمد السادس)، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أقيمت اليوم الأربعاء 5 مارس، في القاعدة الجوية الأولى بسلا، مراسم استقبال الدفعة الأولى من ست مروحيات قتالية من طراز أباتشي AH-64E".

وأضاف البيان أن هذه المراسم جرت بحضور عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والفريق أول محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، و الفريق جوي محمد كديح، مفتش القوات الملكية الجوية، بالإضافة إلى وفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، وإيمي كوترونا، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالمغرب.

وحسب البيان، تأتي عملية اقتناء مروحيات "الأباتشي" في إطار التوجيهات السامية للملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الهادفة إلى تحديث القوات المسلحة الملكية.

وأشارت القوات المسلحة الملكية إلى أن "هذا البرنامج يعكس مستوى التعاون والشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية في مجالي الأمن والدفاع، كما يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الملكية".