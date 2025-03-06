شركة بي بي تعلن نجاح عمليات الحفر في بئر الفيوم 5 بمنطقة امتياز شمال الإسكندرية البحرية

أعلنت شركة بي بي نجاح عمليات الحفر في بئر "الفيوم-5" الاستكشافي، الواقع في منطقة امتياز شمال الإسكندرية البحرية، ليكون بذلك البئر الأخير ضمن حملة الحفر المكونة من أربعة آبار في مشروع غرب دلتا النيل، وفقا لبيان الشركة.



بدأت عمليات حفر البئر في 14فبراير 2025 باستخدام الحفار فالاريس DS-12 ، وأسفرت عن اكتشاف أربعة خزانات غازية محتملة من العصر الميسيني، على عمق يقارب 2,860 مترًا، بإجمالي سماكة رملية تبلغ 50 مترًا .من المتوقع ربط هذا الاكتشاف بالتسهيلات البرية القائمة التابعة لمشروع غرب دلتا النيل التي تشغله بي بي. يُعد اكتشاف "الفيوم-5" ثاني اكتشاف لشركة بي بي في المنطقة، بعد بئر الغاز "الكينج-2 “ الواقع في امتياز شمال كينج مريوط البحرية.



وفي هذا السياق، صرّح نادر زكي، الرئيس الإقليمي لشركة بي بي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" :منذ يناير 2024، استمرت عمليات الحفر البحرية لدينا دون انقطاع. يعد هذا الاكتشاف الناجح لبئر "فيوم-5"، بعد الإنجاز الأخير لبئر "الكينج-2"، وكذلك بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع تنمية آبار ريڤن، تأكيدًا لاستمرار التزام بي بي بالاستثمار في مصر لدعم الطلب المحلي المتزايد على الغاز، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا لقطاع الطاقة المصري."



من جانبه، أضاف وائل شاهين، نائب الرئيس الإقليمي لشركة بي بي مصر: "نحن حريصون على تعظيم الإنتاج من الموارد الحالية، واستكشاف فرص جديدة، والاستفادة القصوى من بنيتنا التحتية. يُبرز نجاح هذا الاكتشاف الأخير—عقب إعلاننا مؤخرًا عن نجاح عمليات الحفر في بئر الاستكشاف 'الكينج-2'—الميزة الاستراتيجية لهذه الاكتشافات، لقربها من البنية التحتية الحالية في غرب دلتا النيل، مما يتيح تسريع عمليات الإنتاج."



يضم مشروع غرب دلتا النيل عدة حقول غاز تقع قبالة سواحل مصر الشمالية، ضمن امتيازات شمال الإسكندرية ومنطقة المياه العميقة بغرب البحر الأبيض المتوسط. ويعد حقل ريفين المرحلة الأخيرة من المشروع، حيث بدأ الإنتاج فيه مطلع عام 2021، متضمنًا تطوير ثمانية آبار بحرية تمتد لمسافة تصل إلى 65 كم من الشاطئ، وعلى أعماق تتراوح بين 550 و700 متر. تمتلك بي بي، المشغل للمشروع، 82.75٪، بينما تمتلك هاربور إنيرجي 17.25٪.