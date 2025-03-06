أبدى أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، سعادته بتولي المهمة، معربا عن تفاؤله بتحقيق نتائج ملموسة علي أرض الواقع من خلال خطته لتطوير مستوي الحكام المصريين.

وقال أوسكار في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم: " حان الآن وقت العمل لمشاهدة الحكام وتحليل أداء كل منهم و كذلك تقييم أداء تقنية الفيديو وتحسينها " ، مشيرا إلي أن المرحلة الحالية تتطلب العمل الجاد لاسيما وأن لديه خطة شاملة لتطوير مستوى وأداء الحكام بدأها بالفعل منذ اليوم الأول و نتائجها ستظهر قريبا .

أضاف رويز : "لدينا برنامجاً لمتابعة أداء أطقم الحكام على الطبيعة من الملاعب مباشرة ومشاهدة تحركاتهم وانفعالاتهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات تحت الضغط ، والوقوف على مستواهم الفني والبدني خلال المباريات خاصة وأن المشاهدة على الطبيعة تختلف كثيرا عن المشاهدة التليفزيونية "، لافتا إلى أن المتابعة من المدرجات ستشمل كل المباريات خلال الأسابيع المقبلة .

تابع رئيس لجنة الحكام حديثه، قائلا :" سنعقد اجتماعات دورية مع الحكام بداية من السبت المقبل بهدف التأكيد على الايجابيات وشرح الأخطاء والسلبيات وكيفية تلافيها وذلك من أجل تحسين أدائهم " .

ووجه أوسكار رويز رسالة إلي وسائل الإعلام المختلفة في ختام تصريحاته ، مشددا علي احترامه وتقديره الكاملين لوسائل الإعلام ودورها الكبير في توعية الجماهير ، مناشدا جميع وسائل الإعلام دعم الحكام المصريين ومساندتهم للوصول إلي المستوي الذي نصبوه جميعا لاسيما وأن الحكام المصريين لديهم امكانات كبيرة تساعدهم علي التطوير بشكل مميز وسريع.