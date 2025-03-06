بايرن ميونخ وحدد مدة غياب نوير

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تفاصيل إصابة حارس المرمى مانويل نوير التي تعرض لها خلال مباراة باير ليفركوزن، على ملعب «إليانز أرينا»، أمس، وانتهت بفوز البافاري بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال البايرن، في بيان اليوم، على موقعه الرسمي: «سيغيب مانويل نوير عن الملاعب خلال الفترة المقبلة بعد تعرضه لتمزق في الألياف العضلية، بالساق اليمنى خلال مباراة أمس ضد ليفركوزن».

واكتسح فريق بايرن ميونيخ نظيره باير ليفركوزن بثلاثية قاسية منهم ثنائية لنجم البافاري هاري كين بدور إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هاري كين الهدف الأول لنادي بايرن ميونيخ في الدقيقة التاسعة على صافرة البداية، وأضاف جمال موسيالا الهدف الثاني لنادي بايرن ميونيخ في الدقيقة 54، وعزز هاري كين تقدم الفريق البافاري وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 75 من ضربة جزاء.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بدوري أبطال أوروبا بموسمه الحالي يوم 11 مارس الجاري على ملعب ليفركوزن.