شلالات مياه الأمطار ترسم لوحة فنية بين جبال سانت كاترين

رسمت شلالات مياه الأمطار التي تعرضت لها مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، لوحة فنية طبيعية حازت على إعجاب السائحين المترددين على المدينة من مختلف جنسيات العالم.

وقال رمضان الجبالي، دليل بدوي "مرشد سياحي"، إن السائحين حرصوا على التجول بين شلالات المياه التي تساقطت من أعلى قمم الجبال، لترسم منظر طبيعي خلاب، كما قام السائحين بالتقاط الصور التذكارية ورفعها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يعد أكبر دعاية للسياحة بالمدينة، من خلال رصد طبيعتها الخلابة والفريدة.

وشهدت محافظة جنوب سيناء اليوم تقلبات جوية مفاجئة خاصة بمدينة سانت كاترين والأودية التابعة لها، وأسفرت عن سقوط أمطار بمنطقة النبي صالح، والسباعية، ووادي الطرفة، وسيل ضعيف بمنطقة وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس، وسيل أخر بوادي ميعرالتابع لمدينة طور سيناء.

وقال المهندس عبد المجيد مصطفى، مدير عام إدارة المياه الجوفية بالمحافظة، إنه جرى رصد ومعاينة بداية السيل بوادي ميعر التابع لمدينة طور سيناء، ومازالت المياه تتجه نحو السد رقم "1" الأمامي بكميات بسيطة، مؤكدًا لأنه جاري متابعة السيل الذي حدث بمنطقة وادي فيران نتيجة لتجمعات مياه الأمطار.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء، حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظة نتيجة التغيرات الجوية المفاجئة التي تعرضت لها مدن المحافظة، وتساقط أمطار خفيفة بمدينة سانت كاترين، وسيل ضعيف جدا نتيجة تساقط أمطار غزيرة بمنطقة أبو حجاب التابعة لمدينة طور سيناء.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن الأجواء مازالت مستقرة على مستوى كافة مدن المحافظة، وأكد أن جميع الطرق الدولية والساحلية تعمل بشكل طبيعي، ولم يتلقى أي إخطارات تفيد غلق أي من الموانئ البحرية على الرغم من ارتفاع الأمواج الذي تراوحت بين 1,75حتى 2,25 متر نتيجة لنشاط الرياح.

وأوضح أنه جرى التنسيق مع رؤساء المدن والتأكد من تطهير مخرات السيول، وجاهزية البحيرات والسدود الصناعية لاستقبال كميات كبيرة من مياه الأمطار أو السيول، إضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات الثقيلة للتحرك الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.