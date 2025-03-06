محافظ المنيا يفتتح منفذًا لبيع السلع بأسعار مخفضة لدعم المواطنين

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار إقامة معارض "أهلاً رمضان"، وأسواق اليوم الواحد، والمنافذ الثابتة والمتحركة، بالتعاون مع الغرفة التجارية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ووزارات التموين والزراعة والداخلية.

وأشار إلى توفير كافة أوجه الدعم والإمكانات اللوجستية لضمان نجاح هذه المبادرات، بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ منفذًا لبيع السلع الغذائية بمنطقة بين الشواني بحي غرب مدينة المنيا، حيث يتم طرح المنتجات بتخفيضات تتجاوز 30%.

وأكد كدواني حرصه على التعاون المستمر مع شركاء التنمية لتعزيز المبادرات المجتمعية، خاصة في إقامة المنافذ والمعارض السلعية، لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو استغلال من بعض التجار.

وخلال جولته داخل المنفذ، استمع المحافظ إلى مطالب عدد من الأهالي، وتبادل معهم التهاني بمناسبة الشهر الكريم، كما استجاب لعدد من مطالبهم واقتراحاتهم. رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا.