ستيف ويتكوف: لدى حماس فرصة للتصرف بعقلانية والقيام بالشيء الصحيح ثم مغادرة غزة

هدف ترامب هو إعادة جميع الأسرى



أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب حركة حماس بالإفراج عن المحتجز الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، كخطوة تعكس جديتها بشأن المفاوضات الجارية.

وقال ويتكوف، اليوم الخميس، خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض: "عيدان ألكسندر يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا، خاصة أنه مصاب، ونتوقع أن نرى تصرفًا إيجابيًا من جانب حماس الأسبوع المقبل. آمل أن تتاح لي الفرصة للذهاب إلى قطر وعقد محادثات بناءة".

وأضاف: "رسالة الرئيس إلى حماس أنه سئم. لن أختبر الرئيس... ستكون هناك أفعال. ولكن لدى حماس فرصة للتصرف بعقلانية والقيام بالشيء الصحيح ثم مغادرة غزة. ولن يكونوا جزءا من الحكومة المستقبلية في غزة. إذا فهموا هذا - فسيكون لديهم طريق للخروج".

وفيما يتعلق بصفقة التبادل، أضاف ويتكوف:اليوم نتحدث عن استمرار المرحلة (أ) أو المرحلة (ب)، ولا يهمني ما نسميها.. "ما يهمنا هو الوصول إلى حل يُعيد جميع الرهائن إلى ديارهم، وهو الهدف الذي يسعى إليه الرئيس ترامب. تحقيق ذلك يتطلب استجابة إنسانية منطقية وعملية من حماس".